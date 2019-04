Cup-Finale: Jetzt gibt es einen dritten Kandidaten

Tag der Entscheidung! Heute soll verkündet werden, wo am 1. Mai das Cup-Finale zwischen Rapid und Salzburg stattfindet. Nach dem Aus für den Viola Park von Austria Wien gelten das Happel-Stadion in der Hauptstadt und das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt als die aussichtsreichsten Kandidaten. Doch es gibt noch eine dritte Option.

Nämlich den Tivoli Neu in Innsbruck. Michael Bielowski, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, verkündete bei "90minuten.at" die Bewerbung der Tiroler: "Wir haben in einem kurzen Telefonat mit dem ÖFB unser Interesse am Cup-Finale 2019 bekundet." Innsbruck sei bei der Ausschreibung für das Endspiel hinter der Generali Arena auf Platz zwei gelandet. Daher sei man der "logische Nachfolger" für die Austragung des Cup-Showdowns.

Wie das bei den Final-Klubs ankommen würde, sei dahingestellt. Rapid hat sich bereits für eine Austragung des Spiels im Wiener Ernst-Happel-Stadion ausgesprochen. Salzburg dagegen bevorzugt eine Austragung in Klagenfurt.

(red)