Cup-Finale bringt Polizei in Kärnten in Personal-Nöte

Seit einer Woche beschäftigt das Cupfinale zwischen Rapid und Salzburg den heimischen Fußball und die Exekutive. Rapids Sieg im Elfmeterschießen gegen den LASK brachte den Stein ins Rollen. Schnell entflammte eine Debatte über den geplanten Spielort: Die Heimstädte von Rivalen Austria Wien.

Inzwischen ist klar: Die Generali-Arena bleibt am 1. Mai leer. Die Wiener Polizei drängte den ÖFB und die Austria dazu, das Endspiel zu verlegen. Das Klagenfurter Wörthersee Stadion wurde nach offensiven Werbens der Landesregierung Kärnten als neutraler Austragungsort auserkoren.

Damit konnten die Austria und Rapid die erbosten Fan-Lager erstmal ruhig stellen, Salzburg ist zufrieden und die Wiener Polizei muss nicht vor Szenen wie jenen rund um das Wiener Skandal-Derby im Dezember (Rapid-Kessel) zittern.

Zu wenig Polizisten

Die Exekutive der Hauptstadt gab das Problem also an die Kollegen aus dem Süden weiter. Am 1. Mai ist ein Feiertag. Daher wird mit einem großen Fan-Ansturm, vor allem aus Hütteldorf, gerechnet.

Das stellt Kärntens Polizei vor Probleme. Sprecher Rainer Dionisio zur "Krone": "Unsere Dienstpläne sind lange fertig. Jetzt müssen wir rasch Beamte mobilisieren, die am 1. Mai Dienst machen können."

Der Personal-Engpass könnte das Cup-Finale nach tagelangen Schlagzeilen erneut vor ein Sicherheits-Problem stellen.

(SeK)