DFB-Pokal läuft ab sofort in Österreichs Free-TV

Während Werder Bremen und Bayern München gerade um den Einzug ins Finale rittern, hat sich ServusTV die Free-TV-Rechte für den DFB-Pokal in Österreich gesichert. Der Sender aus Salzburg startet die Kooperation mit dem DFB schon mit dem Endspiel am 25. Mai.

Als neuer DFB-Pokalpartner in Österreich wird ServusTV ab dem Finale 2019 bis einschließlich dem Finale 2022 pro Saison mindestens acht DFB-Pokal-Matches live übertragen und dabei die österreichischen Spieler in den Fokus rücken.

"Wir freuen uns sehr über unser erstes eigenes Fußball-Recht und sind stolz, offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes in Österreich zu sein. Der DFB-Pokal steht für volle Stadien, spannenden Fußball und große Emotionen - mitten drin jede Menge österreichische Topspieler!“, sagt Christian Nehiba, Sportchef von ServusTV.

Aktuell verdienen 48 österreichische Profis ihr Geld in den zwei höchsten deutschen Fußballligen. Von Alaba bis Zulj - kein anderes Land stellt so viele Legionäre im Land des vierfachen Weltmeisters. Einige konnten den DFB-Pokal schon gewinnen - zuletzt David Alaba im Jahr 2016. Auch heuer gibt es wieder fix mindestens einen rot-weiß-roten Champion.

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth erklärt: "Der DFB-Pokal begeistert Fußballfans nicht nur in Deutschland. Der K.o.-Modus, nicht für möglich gehaltene Sensationen, die lange Tradition und große Emotionen ziehen auch Zuschauer über unsere Grenzen hinaus in den Bann. Deshalb freut es uns umso mehr, dass der DFB-Pokal durch ServusTV in all seiner Faszination nun auch in Österreich zu sehen sein wird."

(pip)