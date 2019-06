Damir Canadi schnappt sich Chefscout von Rapid

Maurizio Zoccola steht vor dem Abgang von Rapid. Der Chefscout hat ein Angebot des 1. FC Nürnberg vorliegen. Das berichtet der "Kurier". Demnach gelte es als wahrscheinlich, dass er das "reizvolle" Angebot annehmen werde.

Hintergrund: Damir Canadi übernahm bei den Bayern das Traineramt. Der Wiener scheiterte in seiner Zeit als Rapid-Trainer. Mit starken Leistungen in Griechenland bei Atromitos empfahl er sich für den Job in Nürnberg.

Jetzt soll er mit Zoccola einen alten Bekannten mitnehmen. Der 49-Jährige war ursprünglich als Videoanalyst bei den Hütteldorfern aktiv (seit 2016). 2018 machte ihn Ex-Sportdirektor Fredy Bickel zum Chefscout.

In Nürnberg wäre er wieder als Videoanalyst eingeplant.

(SeK)