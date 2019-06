Deshalb danken die Sturm-Fans den Rapid-Ultras

15 Minuten waren im "Showdown um Europa" zwischen Sturm und Rapid gespielt, als die Anhänger der Grazer plötzlich ein Spruchband in die Höhe hielten und Applaus im ganzen Stadion aufbrandete.

"So geht Ultras, danke Block West", richteten die Steirer ihren Wiener Kollegen aus. Der Hintergrund ist ein rührender. Im Hinspiel übergaben die organisierten Fans der Hütteldorfer eine Kranz- und Geldspende in der Höhe von 1.899 Euro an die Grazer, als Spende für die Familie von Sturm-Fan "Heimo", der vor kurzem verstarb und eine achtjährige Tochter hinterließ.

Mit einem Spruchband mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Heimo" gedachten die Wiener Fans bereits im Hinspiel ihrem verstorbenen Fan-Kollegen.

