Darum trauert Hasenhüttl Arnautovic nicht nach

Ein Wechsel, der für Gesprächsstoff sorgt! Marko Arnautovic hat West Ham United verlassen und heuerte in China bei Shanghai SIPG an. Die Fans verabschiedeten den ÖFB-Legionär mit Spott und Hohn. Ralph Hasenhüttl, Coach von Southampton, ist auch nicht unglücklich über den Abgang beim Premier-League-Rivalen.

"Ich bin nicht so traurig darüber, dass Marko jetzt in China spielt", verrät er der "Krone". Pragmatische Begründung: "Er hat ja letzte Saison zwei Tore gegen uns erzielt." Genauer gesagt waren die "Saints" für Arnautovic so etwas wie ein Lieblingsgegner. In neun Spielen erzielte er fünf Tore.

Weitere Treffer gegen den Hasenhüttl-Klub wird es von "Arnie" so bald nicht geben. Wie schätzt der Trainer die Chancen seiner Mannschaft für die kommende Saison ein? "Die Top 6 sind vergeben. Dahinter gibt es 12, 13 Teams, die alle richtig Qualität haben. 'Best of the rest' ist ein Titel, den man in England gerne gewinnt. Das wäre Platz 7. Wir wollen aber zunächst gut starten, sofort und kontinuierlich punkten, nie etwas mit dem Abstieg zu tun haben."

(red)