Vorbild 1907! Das ist das neue Rapid-Heimtrikot

Unter dem Motto "Dein Dresscode für 2019/20" stellte Rapid am Donnerstag im Allianz Stadion sein neues Heimtrikot für die kommenden zwei Saisons vor.

Beim Testspiel gegen Nürnberg läuft Rapid am Sonntag schon im neuen Leiberl auf. Eine nette Aktion für die Fans gab es schon am Donnerstag: Die Spieler verlosten nach der Vorstellung bei einer Tombola ihre neu vorgestellten Dressen. Dann mussten sie schnell in die Trainings-Garnitur schlupfen, denn Trainer Didi Kühbauer wartete schon, gleich im Anschluss wartet ein Training auf die Kicker.

Kapitän Stefan Schwab: "Richtig fesches Trikot, das schönste in meinen fünf Jahren hier. Cooler Schnitt, freuen uns, damit endlich auflaufen zu dürfen."

Geschäftsführer Christoph Peschek: "120 Jahre Rapid ist sehr besonders, Jahre voller Tradition und Emotion. Wir wollen daraus Kraft und Motivation für die kommenden Aufgaben schöpfen."

Sportdirektor Zoran Barisic: "Jedes Rapid-Trikot, das ich tragen durfte, war für mich das Größte. So soll es auch für die Spieler sein, dass es besonders ist, das Leiberl zu tragen."

Peschek: "Ein Trikot ist immer das Aushängeschild des Vereins. Wir hatten wunderschöne Leiberl aber auch ein paar Ausreißer die nicht so toll waren."

Peschek: "Viele Trikots sind mit großen Erfolgen verbunden, so wollen wir auch in Zukunft das Leiberl mit Stolz tragen."

Peschek: "1907 erstes bildlich dokumentiertes, grün-weißes Trikot. In die Neuzeit interpretiert, tolle Zusammenarbeit mit Adidas."

Peschek: "Mit diesem Traditions-Teiberl in eine neue, erfolgreiche Zukunft starten und eine tolle Saison spielen."

