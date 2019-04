Das sagt Bayern-Trainer Kovac zur Schlägerei

Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich nun auch zur Trainings-Schlägerei zwischen Robert Lewandowski und Kingsley Coman geäußert. Die beiden kommen überraschend ohne eine Strafe davon.

"Es kam zu einer Handgreiflichkeit zwischen den beiden Spielern. Wir haben das nach dem Training zu Dritt besprochen. Es tut den beiden sehr leid und es wird auch keine Geldstrafe geben. Die Jungs waren einsichtig, das war sehr wichtig. Man kann es auch positiv sehen, es ist eine Energie im Training zu sehen. Mehr gibt es nicht zu sagen", erklärte Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf.

Am Donnerstag waren Lewandowski und Coman im Training aneinander gekracht, es kam zu einer Schlägerei. Die beiden mussten von ihren Mitspielern getrennt werden. Am Sonntag um 15:05 sollen beide wieder gemeinsam am Platz stehen und die nächsten drei Punkte für die erfolgreiche Titelverteidigung einfahren.



Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)