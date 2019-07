Das sagt Ex-Coach Canadi zum "Comeback" bei Rapid

Ein "Comeback" mit wohl nicht so guten Erinnerungen! Heute (18.45 Uhr) gastiert Coach Damir Canadi mit Nürnberg im Testspiel bei seinem Ex-Klub Rapid. 17 Spiele saß er auf der Trainerbank der Hütteldorfer. Bilanz: drei Siege, sechs Unentschieden, acht Niederlagen, im Schnitt 0,88 Punkte pro Spiel. Nach knapp fünf Monaten musste er seinen Posten wieder abgeben. Wird es eine emotionale Rückkehr für den 49-Jährigen?

Fest steht: Nach dem unglücklichen Auftritt bei Rapid lief es bei Atromitos Athen wesentlich besser, Canadi führte den griechischen Klub in zwei Jahren in den Europacup. Jetzt startet er mit Zweitligist Nürnberg die "Mission Wiederaufstieg". "Wir haben uns ein Zweijahres-Projekt ausgemacht", erklärt er der "Krone". "Unser großer Traum ist es, schon in dieser Saison den Aufstieg zu schaffen. Aufgrund des Umbruchs und der Rivalen wird das nicht einfach. Viele sprechen von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten."

Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung, inklusive Testspiel bei Rapid. "Es ist immer was Spezielles, zu einem Klub zu kommen, bei dem man selbst gearbeitet hat", meint Canadi. Aber: "Emotionen gibt es da keine mehr. Ich freue mich auf Wien, viele Freunde zu treffen. Es wird immer mein Zuhause bleiben."

Wie blickt er auf seine Arbeit bei Rapid zurück? "Am Ende des Tages war es eine gute Erfahrung. Ich konnte mich auch hier weiterentwickeln – auch über eine andere Schiene. Es hat leider nicht so geklappt, wie wir es uns gemeinsam vorgestellt haben. Daher war es nur eine kurze Periode."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)