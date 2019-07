Das sagt Muhr zu Austria-"Neuzugang" Stöger

Peter Stöger ist zurück bei seinem "Herzensklub". Ab dem 1. August startet der 53-Jährige als Sportvorstand der Veilchen. Damit wird Stöger auch der neue Boss vom aktuellen Austria-Sportdirektor Ralf Muhr.

Für den 49-Jährigen ist das allerdings kein Problem. "Für den Klub und auch für mich persönlich ist es eine absolute Freude, dass der Peter zurückkehrt. Mit der Expertise, die er mitbringt, kann es absolut eine tolle Sache werden", so Muhr.

Euphorie bei der Austria

Stöger bringt mit Alex Bade auch einen Sportkoordinator mit an den Verteilerkreis. Die Kompetenzen werden aufgeteilt. "In der kommenden Woche werden wir uns im Details zusammensetzen. Es war ja nie der Plan, dass ich alleine die gesamte sportliche Abteilung führen werde. Es wird keine gravierenden Änderungen in meinem Aufgabengebiet geben", ist Muhr überzeugt.

Auch der Sportdirektor bemerkt die Aufbruchstimmung am Verteilerkreis. "Man spürt schon in den ersten Tagen die Euphorie, die entsteht. Bei den Fans, bei den Mitarbeitern, bei den Medien."

Muhr bastelt an Transfer

Der Fokus des Austria-Sportdirektors liegt weiterhin auf der Transferzeit. "Wir hatten begrenzte Möglichkeiten, das ist ja kein Geheimnis, haben uns dafür aber punktuell gut verstärkt."

In der Innenverteidigung wird weiterhin eine Verstärkung gesucht. Erik Palmer-Brown könnte von Manchester City ausgeliehen werden. "Da laufen die Gespräche sehr gut." Danach werden die Europacup-Spiele abgewartet.

(wem)