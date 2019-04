Das steckt hinter der wilden Bayern-Schlägerei

Am Donnerstag krachte es im Bayern-Training zwischen Robert Lewandowski und Kingsley Coman. Doch was steckt hinter der Schlägerei der beiden Top-Stars? Der Torjäger ist immer noch böse auf seinen Flügelflitzer wegen einer Niederlage Anfang Februar.

Bei der 1:3-Auswärtspleite in Leverkusen warf Lewandowski dem Franzosen zu viele eigensinnige Dribblings vor, immer wieder verlor Coman den Ball auf der Seite, während der Pole in der Mitte anspielbar gewesen wäre.

Winner-Typ Lewandowski ist anscheinend nachtragend und wirft das seinem Kollegen immer noch vor. Im Training wurde das Positionsspiel geübt, da kochte die alte Wut wieder hoch und die beiden begannen zu streiten. Wieder agierte Coman zu eigensinnig und hatte nicht das Auge für seinen Striker.

In der Folge flogen sogar die Fäuste, erst Niklas Süle und Jerome Boateng konnten die beiden Streithähne trennen. Zur Überraschung aller durften beide nach dem Disput weiter trainieren, Trainer Niko Kovac will sich erst am Nachmittag zur Bestrafung der beiden äußern.



(pip)