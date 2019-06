Das steckt hinter ihren Tränen nach dem WM-Sieg

England löste das Achtelfinal-Ticket bei der Frauen-WM in Frankreich. Nach dem Auftakt-Sieg gegen Schottland (2:1) besiegten die Three Lionesses Argentinien am Freitag mit 1:0.

Fran Kirby hatte also allen Grund zur Freude. Die Kameras zeigten die 25-Jährige direkt nach dem Abpfiff aber weinend. Es waren keine Freundentränen, das war deutlich zu sehen.

Der Grund ist eine tieftraurige Geschichte. Vor elf Jahren verstarb ihre Mutter Denise an einer Hirnblutung. Am Spieltag hätte sie noch dazu ihren Geburtstag gefeiert.

Kirby teilt ihr Leid mit Torhüterin Carly Telford. Die 31-Jährige verlor ebenfalls ihre Mutter (Krebs).

Teamchef Phil Neville zeigte tiefes Mitgefühl: "Wir hoffen, dass ihre beiden Mütter ihnen zugesehen haben und stolz auf sie sind", widmete er den Verstorbenen den Sieg.

"Wir helfen einander. Heute war ein sehr emotionaler Tag für alle, weil Fran eine besondere Person ist, die ihre Mutter vermisst, genau wie Carly Telford. Heute haben wir ihre Emotionen geteilt. Wir haben ihr Glück geteilt und ihre Trauer."

Stars der Frauen-WM

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)