David Alaba und Co. feiern Prestigeerfolg gegen Real

Bayern München ist auf seiner USA-Reise nach einer starken Vorstellung ein Prestigeerfolg gegen Real Madrid gelungen! Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung gewann der deutsche Rekordmeister in Houston, dem Sitz des Flugkontrollzentrums der US-Raumfahrtbehörde NASA, mit 3:1. "Ich möchte beiden Mannschaften gratulieren zu einem tollen Spiel. Wir haben mutig nach vorne gespielt, den Gegner gepresst", war Bayern-Coach Niko Kovac zufrieden.

Corentin Tolisso nach einer Viertelstunde sowie die zur Pause eingewechselten Robert Lewandowski (67.) und Serge Gnabry (69.) erzielten vor 60.413 Zuschauern die Treffer für die Deutschen. Für Real verkürzte Rodrygo noch mit einem direkt verwandelten Freistoß (84.). Zuvor hatte Bayerns Torhüter Sven Ulreich, der für die zweite Halbzeit eingewechselt worden war, wegen einer strittigen Notbremse gegen Rodrygo außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer sprach von "einem richtig tollen Spiel", bei dem ihm besonders positiv auffiel, "dass wir drei Tore gegen Real erzielt haben". Speziell vor der Pause, als Real-Coach Zinedine Zidane seine Topelf mit Toni Kroos und dem über 100 Millionen Euro teuren Neuzugang Eden Hazard aufbot, sahen die Zuschauer in der imposanten Arena des NFL-Teams Houston Texans ein attraktives Testspiel.

Viele Torszenen vor der Pause



Die erste Partie im Rahmen des International Champions Cups hatten die Bayern in Los Angeles gegen den FC Arsenal 1:2 verloren. Vor der Heimreise nach München folgt in der Nacht auf Donnerstag (3.00 Uhr) noch ein weiterer hochkarätiger Test in Kansas City gegen den AC Milan.

Unter dem wegen der Hitze in Texas geschlossenen Stadiondach boten beide Teams in der ersten Hälfte Tempofußball mit vielen Torszenen. Die schönste Kombination über Coman, Müller und Alaba führte zum 1:0 von Tolisso, der im zweiten Versuch traf. Mit etwas Glück und einem guten Manuel Neuer im Tor verteidigten die Münchner ihre Führung.

Das Niveau sank nach der Pause durch viele Wechsel. Bayern dominierte gegen Reals Zweitbesetzung um den Ex-Frankfurter Luka Jovic. Torjäger Lewandowski traf wunderbar aus der Drehung, Gnabry erhöhte auf Zuspiel von Leon Goretzka. Bei Bayern spielte Jerome Boateng, der aus privaten Gründen am Sonntag die vorzeitige Heimreise nach München antreten sollte, im Abwehrzentrum durch.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)