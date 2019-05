Depression? "Klub wollte Check, ob ich verrückt bin"

Mit Tottenham steht er im Finale der Champions League. Mit England im Halbfinale der Nations League. Oberflächlich betrachtet lebt Danny Rose den Traum vieler Kinder. Der 28-Jährige ist aber nicht nur Profi-Kicker. In erster Linie ist er Mensch. Ein Schicksalsschlag, eine schlimme Verletzung, rassistische Übergriffe, der Druck des Leistungssports – all das geht nicht spurlos an ihm vorüber, wird vom Umfeld und den Fans aber kaum registriert.

Depressionen

Wie ihm geht es unzähligen Fußballern. Nur wenige haben seinen Mut. Rose spricht offen über seine Probleme. Nach dem Tod eines Familienmitglieds und der Verletzung, die ihn monatelang zum Zusehen verdammte, kämpfte er in den vergangenen Jahren mit Depressionen. Sein Klub Tottenham unterstützte ihn dabei.

Keine Selbstverständlichkeit, wie er in einer Dokumentation im englischen TV nun wissen lässt. Er schildert Transfer-Gespräche vom vergangenen Sommer, die ein erschreckendes Bild über die Premier League und ihren Umgang mit psychischen Erkrankungen zeichnen.

Schockierendes Transfer-Gespräch

Rose gibt zu, dass er sich mit einem nicht namentlich genannten, englischen Top-Klub traf. Er spielte mit dem Gedanken, die Spurs zu verlassen. Beim Treffen sprach Rose seinen erfolgreichen Kampf gegen seine Depressionen an. Es folgte die schockierende Aussage des Klub-Vertreters: "Der Verein will dich treffen. Nur um zu sehen, ob du nicht verrückt bist", zitiert Rose.

"Bis heute macht mich das stinksauer", schnaubt der Linksverteidiger. Ein Angebot des betreffenden Klubs sollte nie folgen. In der Dokumentation spricht die Reaktion von Arsenal-Legende Thierry Henry Bände. Der Franzose wirkt sichtlich geschockt. Rose: "Sollten sie sich jetzt noch einmal melden, sage ich definitiv nein."

Der Vollständigkeit halber: Im Sommer des Vorjahres kursierten mehrere Gerüchte um den Engländer. Allen voran wurde Manchester United, aber auch Stadt-Rivalen City Interesse am Spurs-Spieler nachgesagt.

Vorbild Rose

Rose leistet mit seiner Offenheit einen wichtigen Beitrag, um das Bewusstsein im Umgang mit psychischen Erkrankungen zu schärfen. Er ist ein Vorbild für Jugendspieler. Nicht zum ersten Mal.

Erst vor wenigen Wochen sprach er stellvertretend für alle dunkelhäutigen Kollegen im Fußball Klartext. Nach rassistischen Übergriffen bei einem Spiel der englischen Nationalmannschaft sagte Rose: "Jedes Mal, als ich den Ball berührte, hörte ich Affenlaute. Ich war so sauer, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. [...] Ich will einfach nur raus aus dem Profi-Fußball. Ich kann es gar nicht mehr erwarten." Dafür erntete er bis weit über die Landesgrenzen hinaus Applaus.

Team der 30. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 30. Runde

Team der 29. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 29. Runde

Team der 28. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 28. Runde

Team der 27. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 27. Runde

Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren: