Darum weint ganz England mit Liverpools Kapitän

Der FC Liverpool gewinnt mit Jürgen Klopp die Champions League. Vor allem Kapitän Jordan Henderson wird diesen Tag nicht so schnell vergessen.

Schon beim Jubel mit Trainer Jürgen Klopp und den Teamkollegen konnte der 28-Jährige seine Tränen nicht zurückhalten. Doch der emotionalste Moment folgte erst kurz darauf.

Als der Mittelfeldspieler seinen Vater Brian an der Seitenlinie stehen sieht, läuft er zu ihm. Die beiden umarmen sich innig, Henderson beginnt zu weinen.

Der tränenreiche Jubel hat eine dramatische Vorgeschichte. 2013 erkrankte Brian Henderson an Kehlkopfkrebs. Während der Behandlungszeit bat er seinen Sohn, ihn nicht zu besuchen.

"Er wollte nicht, dass ich ihn so sehe. Also wusste ich, dass es ziemlich schlimm ist", so der Liverpool-Kapitän in der englischen "Daily Mail".

Mittlerweile ist der Vater wieder gesund und konnte den ergreifenden Moment mit seinem Sohn genießen.

"Ich bin so stolz. Unglaublich stolz. Es war sehr emotional. Die Tränen kamen und ich fing an zu zittern", sagte Brian Henderson und meinte weiters: "Als er 10 Jahre alt war, nahm ich ihn mit, um ein Champions League-Finale in Old Trafford zu sehen. Danach sagte er zu mir 'Papa, ich werde eines Tages dort spielen'."

(Heute Sport)