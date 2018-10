Deutscher Geyer neuer Trainer bei der Admira

Nach der überraschenden Trennung von Ernst Baumeister hat die Admira einen neuen Cheftrainer bereits gefunden.

Ab sofort schwingt der Deutsche Reiner Geyer das Trainerzepter in der Südstadt. Der 54-Jährige leitet bereits am Montag das erste Training. Er hat in seiner aktiven Zeit 55 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Nürnberg absolviert.

Als Assistenz-Trainer fungierte er unter Armin Veh bei Hamburg, Frankfurt und Stuttgart. Im Sommer 2017 übernahm er die zweite Mannschaft von Nürnberg übernahm.



