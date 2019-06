Deutschland nach Sieg über Rumänien im Finale

Der erste Finalist bei der U21-Europameisterschaft heißt Deutschland! Österreichs Gruppengegner setzt sich in Bologna mit 4:2 durch und trifft im Endspiel auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Spanien (Donnerstag, 21 Uhr).

In einer wahren Hitze-Schlacht bei zwischenzeitlichen 38 Grad Celsius starten beide Teams offensiv in die Partie. Nach 21 Minuten zappelt der Ball schließlich erstmal im Netz: Nadiem Amiri trifft nach einem schönen Solo-Lauf durch die Mitte flach ins linke Eck. Die Antwort der Rumänen lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Ein Foul von Timo Baumgartl an Ianis Hagi versenkt George Puscas den fälligen Strafstoß (27.).

Der Stürmer von UD Palermo ist es auch, der seine Mannschaft kurz vor dem Pausenpfiff in Front schießt. Nach schöner Flanke von Ex-Rapidler Andrei Ivan trifft der 23-jährige per Kopf (44.).

In der zweiten Halbzeit kommt Deutschland stärker aus der Kabine und kann dank einem Elfmeter von Luca Waldschmidt rasch ausgleichen (51.). Danach passiert lange nichts mehr, das Spiel verliert auch Dank der Hitze deutlich an Tempo.

Als schon alles nach Verlängerung aussieht, kann Waldschmidt, Teamkollege von ÖFB-Kapitän Lienhart beim SC Freiburg, einen Freistoß flach unter der Mauer im Tor versenken (90.). Die Rumänen werfen daraufhin alles nach vorne, können die starke Abwehr der DFB-Youngsters nicht knacken.

So kommt Deutschland nach einem Foul kurz vor der Strafraumgrenze schießt abermals Amiri per Freistoß Deutschland endgültig zum Sieg und damit ins Finale am Sonntag, 30.06. 2019 in Udine.

