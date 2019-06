Dickes Minus! Rapid verlor fast 100.000 Fans

Vorweg: Rapid ist der große Zuschauermagnet der Bundesliga. 290.134 Fans strömten in den 18 Heimspielen der abgelaufenen Saison (plus den zwei Europacup-Quali-Duellen) in das Allianz Stadion, fast 140.000 mehr als bei Meister Salzburg.

Aber: Die sportliche Talfahrt kostet dem Rekordmeister Zuschauer. In der ersten Saison im neuen Stadion (2016/17) kamen knapp 380.000 Fans, in der zweiten noch 340.000, davon ist man aktuell weit entfernt.

Lokalrivale Austria schraubte den Zuschauer-Schnitt in der neuen Generali-Arena auf 9.997 pro Spiel, das ist ein Plus gegenüber der Vorsaison im Happel-Stadion um fast 50 Prozent.

Auch spusu St. Pölten und Wolfsberg haben ein starkes Plus. Zuschauer verloren neben Rapid nur Altach und Mattersburg





(pip)