Die rührende Geschichte hinter dieser Begrüßung

Hier werden große Emotionen in einem Schnappschuss festgehalten! Zu sehen ist, wie ein kleiner Fan sein größtes Idol trifft. Die beiden verbindet eine ganz besondere Geschichte.

Bei dem kleinen Jungen auf dem Bild handelt es sich um Joseph Tidd. Er wird in drei Monaten zwei Jahre alt und wurde nur mit einem Arm geboren. Ein Handicap, von dem er sich nicht unterkriegen lassen will. Sein größtes Idol ist Carson Pickett. Die US-Fußballerin wurde ebenfalls mit nur einem Arm geboren, schaffte es trotzdem in die höchste Spielklasse. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die 25-Jährige bei einem Spiel von Orlando Pride ihren kleinen Fan begrüßt. Beide strahlen sich an, versprühen pure Lebensfreude – und haben eine spezielle Begrüßung, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Das Bild wurde bereits im Juni aufgenommen, blieb zunächst unbemerkt. Dann teilte es Becky Burleigh, Trainerin der Fußball-Damen der Universität Florida, auf Twitter. Ihr Kommentar dazu: "Wir brauchen mehr davon in unserer Welt." Seither sprechen Fans vom "schönsten Sportfoto des Jahres".

Pickett sagt über ihr Handicap: "Ich kann meinen Arm für etwas Größeres als mich selbst benutzen. Ich bin in der Lage, so viele Kinder und Menschen zu beeinflussen, die vielleicht keinen Ausweg sehen."

(red)