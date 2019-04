Rot gegen Barca! So heftig schimpfte Costa den Schiri

Mit einem späten 2:0-Sieg über Verfolger Atletico Madrid, gelang dem FC Barcelona am Samstagabend ein wichtiger Schritt in Richtung Meistertitel in der Primera Division. Für ein Negativ-Highlight sorgte Atletico-Torjäger Diego Costa. Der 30-Jährige beschimpfte den Schiedsrichter übel, schwächte sein Team mit dem folgerichtigen Ausschluss.

Was war passiert?

Die Partie startete ausgeglichen, beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Doch in der in 28. Minute trug sich eine spielentscheidende Szene zu.

Rüpel-Kicker Diego Costa ging nach einem Zweikampf mit Barcas Arthur Melo zu Boden. Das Spiel lief weiter – sehr zum Ärger des Atletico-Angreifers. Der Spanier sprang auf, marschierte Richtung Schiesdrichter Jesús Gil Manzano, forderte offenbar einen Foulpfiff. Doch der blieb aus, weshalb Costa den Unparteiischen wüst zu schimpfen begann.

"Ich sch***e auf deine verf****e Mutter" soll Costa dem Schiedsrichter direkt ins Gesicht gesagt haben. Manzano zückte daraufhin die Rote Karte – und Costa ging vorzeitig duschen. Nun droht dem Atletico-Star eine längere Sperre.

Barcelona konnte lange nicht von der Überzahl profitieren, scheiterte immer wieder am starken Schlussmann Jan Oblak. Erst in der 85. Minute konnte Luis Suarez die Katalanen mit einem schönen Schuss ins lange Eck erlösen. Superstar Lionel Messi machte in der 87. nach einem schnellen Konter den Deckel drauf.

Sieben Runden vor Schluss liegt Barcelona mit 73 Punkten ungefährdet auf Platz eins. Erster Verfolger bleibt Atletico Madrid mit 62 Punkten vor Stadtrivale Real Madrid mit 60 Punkten.

