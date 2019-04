Diese "Österreicherin" verzauberte Lionel Messi

Lionel Messi ist als Schweiger bekannt. In Interviews bringt der

Argentinier kaum ein Wort über die Lippen, er lässt lieber seine Heldentaten auf dem Fußballplatz für sich sprechen.

Doch jetzt wurde das erste Interview, dass der heute 31-Jährige im zarten Alter von 13 Jahren gab, ausgegraben. Darin verrät Messi, der sich wenige Monate später der Jugendakademie "La Masia" des FC Barcelona anschloss, unter anderem, dass es sein Traum sei, eines Tages für seinen Jugendklub Newell Old Boys in der argentinischen Liga zu spielen.

Sein Lieblingsbuch sei die Bibel, sein Hobby "Musik hören", seine Lieblingsspeise "Hähnchenfleisch mit Sauce" – so weit, so banal.

Doch bei der Frage nach seinen Lieblings-Model (anscheinend Usus in Argentinien) wurde es interessant aus rot-weiß-roter Sicht. Messi gab an, dass dies Nicole Neumann ist – eine blonde Schönheit, deren Vater aus Salzburg ist und die ihr erstes Lebensjahr in der Mozartstadt verbracht hat.

In Argentinien stand sie mit vier Jahren erstmals für eine Werbung vor der Kamera, mit 13 Jahren begann sie mit dem Modeln, später machte sie auch als TV-Moderatorin Karriere. Messi war somit bei weitem nicht der einzige Teenie, dem sie in Südamerika den Kopf verdrehte – aber mit Sicherheit ihr berühmtester.

Und so sieht "Messi-Schwarm" Neumann heute mit 38 Jahren aus:

