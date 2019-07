Diese Bogenlampe bringt Algerien Afrika-Cup-Sieg

Algerien jubelt! Die "Wüstenfüchse" setzten sich im Finale des Afrika Cups 2019 in Kairo gegen den Favorit Senegal mit 1:0 durch. Damit holten sich die Algerier den erst zweiten Sieg bei der Afrika-Meisterschaft nach 1990.

Den Goldtreffer erzielte Baghdad Bounedjah bereits nach 80 Sekunden. Und das auf besonders kuriose Art und Weise. Nach einem Einwurf marschierte der Stürmer Richtung Senegal-Tor, zog aus 20 Metern ab. Senegal-Verteidiger Salif Sane hatte sich in den Schuss geworfen, den Ball dabei unglücklich abgefälscht. In hohem Bogen segelte der Ball über den machtlosen Keeper Alfred Gomis hinweg ins rechte Eck – 1:0.

In der Folge drückten die Senegalesen mit Liverpool-Star Sadio Mane auf den Ausgleich. In der 62. Minute sprang dem Algerier Adlene Guediora der Ball im Strafraum an die Hand. Der Video-Referee gab keinen Strafstoß. Danach gelang den Senegalesen nur noch wenig.

