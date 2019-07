Diese Kracher drohen Austria, LASK und Sturm

Österreichs Klubs steigen ins internationale Geschäft ein. Am Montag werden in der UEFA-Zentrale in Nyon die Drittrunden-Qualifikationsgegner für den LASK, die Austria und Sturm Graz gezogen. Da könnte es einige schwere Brocken geben.

Schwere Aufgabe für den LASK

Vizemeister LASK startet im Liga-Weg der Champions-League-Qualifikation ein. Die Oberösterreicher, die erstmals in der Qualifikation zur "Königsklasse" antreten, sind ungesetzt. Deshalb wird es einen namhaften Konkurrenten geben.

Sechs Gegner sind möglich: Portugal-Vizemeister FC Porto, Ukraine-Vizemeister Dynamo Kiew, sowie die Sieger der Zweitrunden-Qualifikationsduelle FC Basel gegen PSV Eindhoven und Olympiakos Piräus gegen Viktoria Pilsen.

Gespielt wird am 6. und 7. August beziehungsweise am 13. August.

Mögliche Gegner für Austria und Sturm

Ähnlich knifflig wird es in der Europa-League-Qualifikation für die Wiener Austria und Sturm Graz, sollten die Steirer in den Spielen am 25. Juli und 1. August die Hürde Haugesund (Norwegen) nehmen. Denn die beiden rot-weiß-roten Vertreter sind ebenso ungesetzt.

Mögliche Gegner sind die Verlierer der Champions-League-Qualifikationsduelle Basel/Eindhoven und Olympiakos/Pilsen. Außerdem könnte Adi Hütters Eintracht Frankfurt oder Alex Gorgon mit dem HNK Rijeka lauern.

Weitere Teams im Lostopf: Espanyol Barcelona, Wolverhampton Wanderers, Legia Warschau, Feyenoord Rotterdam, Steaua Bukarest, Partizan Belgrad, Spartak Moskau, FC Turin, AEK Athen, Midtjylland, Racing Straßburg, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Apollon Limassol, Hapoel Be'er Scheva, Malmö, Molde, Sparta Prag oder Sporting Braga.

Die Spieltermine sind der 8. und 15. August.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)