Diese Pressesprecherin stiehlt Trainer die Show

Erster Saison-Härtetest für Roter Stern Belgrad! Heute treffen die Serben in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation zu Hause auf HJK Helsinki. Beim Medientermin vor dem Spiel sollte der Trainer Einblick in die Vorbereitungen und Erwartungen der Mannschaft geben – doch Vladan Milojevic stand nicht im Mittelpunkt.

Sondern Roter-Stern-Pressesprecherin Tatjana Sajkovic. Sie erschien im engen Top mit tiefem Ausschnitt. Im Video ist zu sehen, wie Coach Milojevic betont versucht, nicht in ihre Richtung zu schauen. Es ist nicht der erste Auftritt der Medienbetreuerin in knappen Outfits, wie auch in den sozialen Medien zu sehen ist ...

(red)