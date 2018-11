"Greenkeeper" sprüht den Rasen für das Finale auf

Luis Suaraz kann nicht fassen, was in seiner Heimat abgeht. Der Star vom FC Barcelona verfolgt mit Entsetzen die Vorbereitungen auf das Liga-Halbfinale in Uruguay, das "Finalrunde"genannt wird.

In der Hauptstadt Montevideo kommt es am Sonntag im Stadion Centenario zum Duell zwischen Nacional und Penarol.

"Unfassbar, dass eines der wichtigsten Finalspiele des Fußballs auf einem Platz wie diesem ausgetragen wird", schäumt Suarez, als er das Video von der "Rasen"-Präparation teilt.

Es ist zu sehen, wie auf den braunen Acker einfach grüne Farbe aufgesprüht wird. Die Fans werden getäuscht, die Spieler womöglich gesundheitsschädlicher Farbe ausgesetzt, das wichtige Fußballspiel auf einem unwürdigen Untergrund ausgetragen. Suarez' Ärger ist verständlich.

Der Hintergrund: Vor dem Fußball-Match hatte der britische Star-Musiker Roger Waters (Pink Floyd) einen Auftritt im Stadion. Das Konzert hat dem Rasen zugesetzt ...

(S. Klein)

