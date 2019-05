Dieser geniale Eckstoß bringt Liverpool ins Finale

Wahnsinn an der Anfield Road! Der FC Liverpool zwingt den FC Barcelona mit 4:0 in die Knie steht im Champions-League-Finale. Entscheidend war dabei die Ecke, die zum 4:0 geführt hat. Barcelonas Hintermannschaft sah dabei alles andere als gut aus.

In der 79. Minute gibt es Eckstoß für Liverpool, Außenverteidiger Alexander-Arnold macht sich auf den Weg zur Fahne. Was dann folgt, ist wohl ein einstudierter Trick.

Einstudierter Trick

Erst macht der 20-Jährige ein paar Schritte weg vom Ball, während die Barca-Verteidiger völlig unsortiert im Strafraum stehen. Plötzlich dreht der englische Nationalspieler wieder um und spielt den Ball scharf in die Mitte. Dort steht Origi völlig alleine gelassen und schießt zum 4:0 ein, noch bevor Pique und Co. überhaupt wissen, wie ihnen geschehen ist.

In einem Interview mit Sky Sport News verriet Origi dann, dass Trainer Jürgen Klopp seine Spieler darauf gedrillt hat, stets wachsam zu sein und auf eben solche Situationen zu achten. Auch der Deutsche lobte seinen jungen Außenverteidiger nach dem Spiel in den höchsten Tönen. "Das war die Idee von Trent Alexander-Arnold. Das hat er sich in diesem Moment überlegt."

