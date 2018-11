Doppel-Dabbur! Herzog-Elf triumphiert mit 7:0

Für Andi Herzog geht es in Israel weiter bergauf. Nach den jüngsten Erfolgen in der Nations League geigte seine Elf am Donnerstag auch im Ländertest gegen Guatemala groß auf.

Israel fegte den Außenseiter mit 7:0 vom Platz. Dabei traf Salzburgs Top-Torjäger Munas Dabbur gleich doppelt.

Auch Dia Saba (Hapoel Be'er Sheva) schnürte einen Doppelpack. Adi Hütters Klub-Schützling Taleb Tawatha (Eintracht Frankfurt) schoss ein Tor, Ben Sahar (Hapoel Be'er Sheva) und Eran Zahavi (Guangzhou R&F) trafen ebenfalls je ein Mal.

Am kommenden Dienstag wird es für Herzog und Co. in der Nations League ernst. Israel gastiert in Schottland (Nations League C, Gruppe 1).

(Heute Sport)