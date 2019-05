Duell mit Bayern! Hütter wird zum Meistermacher

Showdown in der deutschen Bundesliga! Im Fernduell geht es zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am letzten Spieltag um den Titel. Mitten drin: ÖFB-Legionär Martin Hinteregger und sein Coach Adi Hütter.

Eintracht Frankfurt wird so oder so zum Meistermacher. Sollten die Bayern gegen die Elf von Adi Hütter mindestens einen Punkt machen, dann wandert der Titel zum 29. Mal nach München.

Doch die Hessen wollen den Bayern in die Suppe spucken, denn auch für Frankfurt geht's noch um viel. Mit einem Punkt wäre man fix in der Europa League, ein Sieg in der Allianz Arena könnte aber sogar für die Qualifikation zur Champions League reichen.

Dortmund hat Angst vor Unentschieden

Aus Dortmund wittert man die Gefahr einer "geschobenen" Partie, weil beiden ein Remis weiterhelfen würde. Doch sowohl die Bayern als auch die Eintracht winken ab, beide spielen auf Sieg.

Sollte Adi Hütter der Coup gelingen die Bayern auswärts zu schlagen, dann liegt der Titel für Dortmund bereit, doch der BVB hat mit dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach ebenfalls eine schwierige Aufgabe.

Denn auch die Fohlen wollen in die Champions League, dazu wird wohl nur ein Sieg reichen, denn neben Frankfurt lauert auch noch Leverkusen auf den begehrten vierten Platz. Einem spannenden letzten Spieltag steht also nichts im Wege.

