Ehefrau postet rührendes Casillas-Foto aus Spital

Sorge um "San Iker"! Der "Heilige Iker", wie der fünffache Welttorhüter Casillas von seinen Fans genannt wird, erlitt am Mittwoch im Alter von nur 37 Jahren beim Training für seinen Klub FC Porto einen Herzinfarkt.

Der Spanier erholt sich im Spital CUF in Porto von den Folgen eines Eingriffs – ihm wurde ein Herzkatheter eingesetzt.

Am Mittwochabend konnte Casillas selbst via Social Media bereits Entwarnung geben. Alles sei gut verlaufen, er schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Nun meldet sich Gattin Sara Carbonero via Instagram. In einer Story teilte sie ein gemeinsames Foto. Casillas lächelt aus dem Krankenbett und hält die Victory-Geste mit der linken Hand in die Kamera. Seine Sara streicht ihm mit der rechten Hand durchs Haar und wirkt ebenfalls den Umständen entsprechend entspannt.

Die Fußball-Welt reagierte schockiert auf den Herzinfarkt, kann aber allem Anschein nach aufatmen. Casillas hat weder seinen Mut noch seinen Humor verloren.

Die Erfolge

Auf Klub-Ebene sowie international konnte Casillas alles gewinnen. In Spanien wurde er mit Real Madrid fünf Mal Meister, drei Mal triumphierte er mit den Königlichen in der Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft krönte er sich 2010 zum Weltmeister sowie 2008 und 2012 zum Europameister.

(SeK)