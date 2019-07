El Maestro: "20 Feldspieler reichen auch für Platz 3!"

In Graz wird diese Saison viel von Trainer Nestor El Maestro erwartet. Sturm soll wieder attraktiv spielen, dazu sind die Top-3 ein Wunsch-Ziel, am Donnerstag geht's gegen Haugesund schon im Europacup los. Im "Heute"-Talk verrät der Coach was er von der Vorbereitung hält und wie es mit potenziellen Neuzugängen aussieht.

"Heute": Herr El Maestro, wie waren die ersten Eindrücke bei Sturm?

Nestor El Maestro: "Wir arbeiten jeden Tag hart, hier sind viele nette Leute und die Stadt ist schön. In etwa so habe ich mir das vorgestellt. Nicht genauso, aber in etwa. Das Training läuft noch nicht ganz perfekt, aber vernünftig. Wir stecken noch in einer gewissen Unwissenheit. Aber wir bleiben ruhig, lassen und nicht verrückt machen."

Die Fans beschwerten sich über den unattraktiven Fußball, wie sieht der Maestro-Style aus?

"Im Prinzip habe ich es gerne, wenn wir attraktiv spielen. Wir wollen aber gewinnen, das steht im Vordergrund. Wenn es dann auch noch attraktiv ist, dann ist das sicher ein Bonus. Ich glaube wir reden in Österreich einfach zu viel. Ziel Nummer eins ist es, mehr Spiele zu gewinnen als wir verlieren und Unentschieden spielen."

Die Stürmersuche gestaltet sich ein wenig schwierig...

"Wir sind nicht alleine, was die Stürmersuche angeht. Ich glaube die ganze Liga sucht den Topstürmer, der dann vorne alles regelt. Wir sind gut besetzt, aber nicht ideal. Ich sehe die Situation aber sehr locker, sicher der lockerste im Verein. Ich gehe unbelastet von der Vorsaison mit dem Kader zum Training, ich sehe die Spieler mit frischen Augen. Wenn jetzt noch ein Stürmer kommt, von dem wir überzeugt sind, dann sehr gerne. Aber wenn nicht, werde ich keinen großen Stress machen. Wir haben 20 Feldspieler, das wird schon für unsere Ziele reichen."

Ist vielleicht Philipp Hosiner der gesuchte Knipser in den eigenen Reihen?

"Hosiner ist einer unserer Spieler, er hat einen Vertrag. Er trainiert sehr gut, war auch in unserer Vorbereitung mit fünf Toren der Top-Torschütze. Das ist aber auch nicht schwer, weil wir nichts getroffen haben. Vielleicht passiert noch etwas, wir warten ab."

Hat man sich bei Sturm Gedanken über Deni Alar gemacht?

"Deni Alar war kein Thema für uns. Nicht weil er kein guter Spieler wäre, aber rein finanziell wäre es nicht möglich gewesen. Generell ist das Geld ein Thema. Wenn wir noch jemanden holen, dann soll er auch der Nummer-eins-Stürmer sein. Er soll ja besser sein, als das was wir jetzt haben."

Wo will Sturm am Ende der Saison stehen?

"Die Tabellenposition ist bei Sturm immer ein wenig komisch. Manchmal macht ein und derselbe Tabellenplatz die Leute zufrieden, manchmal unzufrieden. In Graz ist man schnell der Held, aber auch der Trottel. Unser Ziel ist die direkte internationale Qualifikation, da reicht Platz drei. Und mein Vertrag würde sich auch verbessern."

Ist es ein Nachteil, dass die Vorbereitung sehr kurz war?

"Wir haben sicher genug Spieler, wir hoffen, dass die Qualifikation lange läuft. Doppelbelastung ist sicherlich keine Ausrede. Bei allen Vereinen wo ich bis jetzt war, haben wir das auch immer ganz gut weggesteckt, auch mit ganz kleinen Rotationen. Ein Nachteil ist nur, dass unser Gegner schon Mitten in der Saison ist, sonst ist es eigentlich egal. Ich habe das Leben gerne interessant. Die Vorbereitung ist zwar brutal wichtig, aber auch extrem langweilig. Jetzt geht's gleich voll zur Sache. In einem Monat können wir schon die großen Helden sein oder gleich wieder die Deppen in Graz."



