Elf Millimeter fehlten Liverpool zum Titel

Mit nur einem Punkt Vorsprung setzte sich Manchester City in der englischen Meisterschaft gegen den FC Liverpool durch. Der 2:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers in der letzten Runde hatte für das Team von Jürgen Klopp nicht gereicht.

Fast alles richtig gemacht

"Wenn man etwas wirklich will, dann fühlt man auch die Enttäuschung", erklärte der deutsche Trainer nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe in dieser Saison fast alles richtig gemacht. Aber um gegen einen Gegner wie Manchester City zu bestehen, müsse man "sehr, sehr nahe an der Perfektion sein", wie Klopp erklärt. Und am Ende waren es tatsächlich nur Millimeter, die den Unterschied ausmachten.

Liverpool erzielte 97 Punkte in der Tabelle, so viele wie noch nie. Zudem konnten die "Reds" mit der besten Defensive und den wenigsten Gegentoren überzeugen. In der ganzen Saison setzte es nur eine einzige Niederlage, ausgerechnet gegen Manchester City am Anfang des Jahres.

Stones-Rettung auf der Linie als Schlüsselmoment

In dieser Partie gab es eine Szene, die wohl Liverpool den Titel kostete. Beim Spielstand von 0:0 rettete City-Verteidiger John Stones den Ball von Sadio Mane genau auf der Torlinie. Die Fans der Reds setzten bereits zum Jubel an, doch die genaue Analyse ergab, dass 11,7 Millimeter zum Treffer fehlten.

Manchester City hingegen hatte mehr Glück. Beim 1:0-Sieg gegen Burnley überschritt der Ball von Sergio Aguero die Torlinie exakt um 29,51 Millimeter. Der Treffer zählte dank Torlinien-Technik.

Der FC Liverpool hat in dieser Saison dennoch Erstaunliches erreicht. Klopp hat den Klub entfesselt, das beste Beispiel dafür lieferten seine Schützlinge im Halbfinale der Champions League mit dem legendären 4:0-Sieg gegen Barcelona.

Die Saison ist noch nicht ganz vorbei, ein Spiel bleibt dem englischen Traditionsklub noch, um einen großen Titel zu holen. Im Champions-League-Finale wartet Tottenham Hotspur. „Wir sind noch nicht fertig, wir haben diesen Weg mit dem Team begonnen und wir werden ihn auch weitergehen“, lautet Klopps Kampfansage.

