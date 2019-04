England-Fan sch**** sich live im TV in die Hose

Das ging in die Hose! Nicht nur West Bromwich machte sich in Bristol nass, sondern auch einem Fan passierte ein Malheur. Der Anhänger machte sich live vor den TV-Kameras an.

Der Anhänger ging die Stiegen hinauf, checkte kurz seine Rückseite und rannte in Richtung Klo. Doch da war es anscheinend schon zu spät.

Ein gebrauchter Abend, denn West Brom musste sich Bristol City 2:3 geschlagen geben. ÖFB-Legionär Andi Weimann traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Bristol.



