England-Profi Drinkwater crasht betrunken in Skoda

Mit Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs holte Danny Drinkwater im Trikot von Leicester City sensationell die Meisterschaft in England, dann wechselte er zum FC Chelsea. Bei den "Blues" war er zuletzt offenbar blau – und im Auto unterwegs. Da schritt die Polizei ein.

Laut englischen Medien wurde der 29-Jährige Montagmorgen festgenommen. Der Grund: Verdacht auf Alkohol am Steuer. Drinkwater habe eine Party besucht, danach sei er mit seinem Range Rover in einen Skoda gekracht. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Manchester.

Der Chelsea-Star wurde bei dem Crash leicht verletzt, ebenso seine Beifahrerin, die Anwältin Beth Mantel, sowie die Skoda-Fahrerin. Ein Insider berichtet, dass Drinkwater, der bei den Londonern noch ohne Saison-Einsatz ist, zuletzt vermehrt bei Partys zu Gast war: "Danny hat in letzter Zeit wie verrückt gefeiert, aber hoffentlich wird er nach diesem Weckruf ruhiger werden."

(red)