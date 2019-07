Erfolgreichster Kicker sucht Klub über Instagram

Er ist Rechtsverteidiger, 36 Jahre alt, ein wahrer Titel-Magnet und ablösefrei. Reicht das für einen Job im Profi-Fußball? Anscheinend nicht, denn Dani Alves ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Klub. Dabei greift er jetzt zu einer kuriosen Methode.

Nämlich einem Bewerbungsschreiben auf Instagram. "Ich suche ein neues Team. Wo kann ich meinen Lebenslauf eintragen? Kann mich jemand wissen lassen, ob er Zeit hat, ihn zu lesen?", schreibt der Brasilianer in das Soziale Netzwerk. Alves hat in seiner Karriere vierzig Titel bejubelt, so viele wie kein anderer Spieler ind er Fußball-Geschichte. Zuletzt holte er mit Brasilien die Copa America. Doch auf Klub-Ebene ist sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ausgelaufen.

Allerdings hat der dreifache Champions-League-Sieger seither einige Angebote bekommen. Inter Mailand, Juventus Turin und Manchester City sollen Interesse gezeigt haben. Doch Alves selbst soll an diesen Klubs weniger interessiert gewesen sein. Laut "El Mundo Deportivo" will er zurück zum FC Barcelona. Es soll bereits Gespräche mit Klub-Boss Josep Maria Bartomeu gegeben haben. Alves hofft, dass Paris Nelson Semedo von Barca verpflichtet, und damit für ihn ein Platz bei den Katalanen frei wird. Ob der Plan aufgeht?

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)