Saufen bei "Arnie"-Klub: 10 Krügerl Bier und Wodka

Rio Ferdinand war ein gefeierter Star in der Premier League, doch er hatte ein Problem – den Alkohol. Anders als viele andere Menschen geht er damit offensiv um und spricht über die Probleme, die seine Sucht verursachte. Dabei verrät er auch, wie der "Trink-Alltag" bei Ex-Klub West Ham United ausgesehen hat, und wieviel Alkohol er konsumierte.

"Es war eine Belastung für mich, als ich jünger war. Ich konnte wahrscheinlich acht, neun, zehn Pints mit Guinness trinken. Und danach bin ich auf Wodka umgestiegen", berichtet der heute 40-Jährige dem "Guardian" über seine Zeit beim Klub von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic. "Ich habe Teile meiner Karriere nur noch verschwommen in Erinnerung. Leute sprechen über Leistungen und Ergebnisse aus bestimmten Spielen und ich sitze nur da und nicke mit dem Kopf. Ich kann mich nicht erinnern."

Bei West Ham habe er auch während der Saison kein Maß und Ziel gekannt. "Ich war wahnsinnig. Es war eine verrückte Kultur. Fußball, Trinken und Nachtklubs - das war die Art, wie ich dort gelebt habe." Nach seinem Wechsel zu Manchester United habe er aufgehört, während der Saison zu trinken, nicht aber in der Sommerpause: "Im Sommer habe ich zwei Wochen lang getrunken. Einfach weiter getrunken."

Nach dem Tod seiner Frau 2015 verlor Ferdinand beinahe den Kampf gegen die Sucht, doch nun hat er seine Probleme im Griff. "Es ist so wichtig, ein Netzwerk von Menschen zu haben, die einen in solch einer Situation helfen. Glücklicherweise hatte ich so etwas und meine Kinder waren meine Motivation, sicherzustellen, dass ich morgen aufstehe und die richtigen Dinge mache, um den Laden am Laufen zu halten."

