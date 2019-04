Ex-Rapid-Coach Djuricin hat neuen Klub gefunden

Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin sitzt schon bald wieder auf einer Trainerbank – das berichtet das Online-Sportportal "laola1.at".

Der 44-jährige Wiener soll in Kürze das Training beim Zweitligisten Blau-Weiß Linz übernehmen, einzig finale Details sind noch zu klären. Am 13. März legte Thomas Sageder sein Engagement in der oberösterreichischen Landeshauptstadt aus privaten Gründen nieder. Ernö Doma vertritt ihn seither beim Tabellendritten als Interimstrainer, soll jetzt aber für "Gogo" weichen.

Djuricin lässt somit bald wieder Spieler nach seiner Pfeife tanzen, nachdem er seit seinem Rauswurf bei Rapid im September 2018 ohne Trainerjob war.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)