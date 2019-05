Ex-Rapid-Trainer Damir Canadi verlässt Atromitos

Wie der "kicker" berichtet, hat Damir Canadi seinen Abschied aus Athen verkündet und gilt nun als "aussichtsreichster Trainerkandidat" beim 1. FC Nürnberg.

"Deutschland und die Bundesliga sind ein großer Traum, und wenn mein Name immer wieder genannt wird, zeigt es mir, dass meine Arbeit Anerkennung findet", sagt der 49-jährige Wiener in einem Interview mit "Transfermarkt". "Wenn dem so sein soll, freut es mich natürlich, dass ich eine Rolle in den Überlegungen vom 1. FC Nürnberg spiele."

Eine endgültige Entscheidung sollte bis zum Saisonende fallen.

Die Nürnberger befinden sich mitten im Abstiegskampf. Nach dem gescheiterten Engagement bei Rapid konnte Canadi in Griechenland große Erfolge verbuchen und erreichte mit Atromitos in beiden Jahren eine Europa-League-Teilnahme.

