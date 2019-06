Ex-Teamkeeper Macho ist neuer Rapid-Goalietrainer

Jetzt ist es offiziell. Jürgen Macho ist das neueste Mitglied des Rapid-Trainerstabs. Der ehemalige ÖFB-Teamkeeper (26 Spiele) folgt damit Helge Payer nach, der seinen Abschied von den Hütteldorfern nach dem Saisonende bekanntgegeben hatte.

Der 41-jährige Macho war schon als Aktiver lange bei Rapid. Zuletzt war bei spusu SKN St. Pölten als Tormanntrainer engagiert.

Zoran Barisic zum neuen Mitglied des Trainerteams: "Da wir schon seit einiger Zeit wussten, dass Helge Payer eine Veränderung anstrebt, können wir so rasch unsere absolute Wunschlösung realisieren. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jürgen Macho nicht nur einen echten Rapidler, sondern vor allem einen hervorragenden Fachmann in seinem Bereich bei uns an Bord begrüßen können. Er hat bereits mit Didi Kühbauer und Manfred Nastl beim SKN St. Pölten sehr gut harmoniert und ist auch der Wunschkandidat unseres Cheftrainers. Jürgen erhält vorerst einen Vertrag bis Sommer 2021 und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Jürgen Macho tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters Erich, der beim SK Rapid jahrelang im Nachwuchs und 2006/07 auch einige Monate bei den Profis als Tormanntrainer tätig war.

Macho: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir der SK Rapid am Herzen liegt. Daher bin ich wirklich glücklich, dass ich künftig meinen Teil dazu beitragen darf, dass wir so erfolgreich wie möglich sein können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Betreuerstab und der Mannschaft, ganz besonders natürlich auf jene mit den hervorragenden Torhütern, auf die Rapid zählen kann."

Option bei Andrei Ivan wird nicht gezogen



Rapid bestätigt am Dienstag zudem, dass die Option nach Ablauf des Leihvertrages mit Andrei Ivan nicht gezogen wird. Der rumänische Teamspieler kehrt somit nach einer enttäuschenden Spielzeit zum FK Krasnodar nach Russland retour. Ivan brachte es in der abgelaufenden Saison auf 40 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore (alle im Juli 2018) erzielen und ein weiteres vorbereiten konnte.

(SeK)