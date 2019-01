Halbe Portion! Ex-Wrestler Tim Wiese hat abgespeckt

Erinnern Sie sich noch an Tim Wiese? Der heute 37-Jährige stand in der deutschen Bundesliga in 269 Spielen für Werder Bremen und Hoffenheim im Tor und wurde auch in die deutsche Nationalmannschaft einberufen. Dann das Karriere-Ende und der Neustart aus Wrestling-Profi. Aus dem Keeper wurde ein Muskelberg – "The Machine". Inzwischen hat Wiese auch den Ring hinter sich gelassen, und nebenbei auch ein paar Kilos. Mehr erfahren Sie im Video oben!

(heute.at)