Ex des vermissten Kickers: "Ermittelt gegen die Mafia"

Dramatische Suchaktion im Ärmelkanal! Emiliano Sala wollte nach seinem Wechsel zu Premier-League-Klub Cardiff City per Flugzeug nach England reisen – doch dort kam er nie an. Kurz vor dem Absturz sendete er eine dramatische Botschaft an seine Freunde, seither ist er spurlos verschwunden. Kein Zufall, wie seine Ex-Freundin glaubt.

"Ich glaube nicht, dass es ein Unfall ist", schreibt das argentinische Model Berenice Schkair auf Instagram. Ihr dramatischer Appell an die Behörden: "Ermitteln Sie gegen die Fußball-Mafia! Und hören Sie nicht auf zu suchen."

Die Suche nach Sala, einem Piloten und einem weiteren Begleiter wurde am Montagabend wegen zunehmenden Windes und hoher Wellen unterbrochen. Berenice Schkair zeigte dafür wenig Verständnis: "Ich kann nicht glauben, dass sie die Suche bis morgen unterbrechen und Zeit verlieren. Ich fühle mich ohnmächtig. Es zerstört mich, dass sie die Suche bis morgen aufschieben und die Stunden vorbeiziehen."

Die Prognosen von John Fitzgerald, Leiter der Suchtruppen, klingt aber wenig verheißungsvoll: "Ich gehe nicht davon aus, dass jemand am Leben ist. Ich glaube auch nicht, dass die Küstenwache das tut. Wir wissen noch nicht, wie das Flugzeug verschwunden ist."

Aus Schkairs Instagram-Beiträgen spricht tiefer Schmerz darüber, dass sie womöglich nie wieder mit ihrem Ex-Freund sprechen kann: "Es geschehen so viele Ungerechtigkeiten und deshalb bereue ich am meisten, dir nicht alles gesagt zu haben, was aus meinem Herzen kommt. Die, die mich kennen, wissen von dem Strahlen in meinen Augen, wenn ich von dir erzähle. Ich hatte das Glück, dich und die Art Mensch, die du bist, zu kennen. Ich habe ein gebrochenes Herz."

Vor dem Verschwinden des Flugzeuges erhielten die Freunde von Profi-Kicker Sala eine dramatische Voicemail: "Ich bin hier oben in einem Flugzeug, das bald in Stücke zerbrechen wird. Wenn ihr in den nächsten anderthalb Stunden nichts von mir hört – ich weiß gar nicht, ob die jemanden schicken, mich zu suchen. Finden werden die mich sowieso nicht." Und dann: "Ich habe solche Angst."



