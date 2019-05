FC Arsenal lädt LASK zum Testspiel nach London ein

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, fliegt die Mannschaft des LASK nach London. Im Trainingszentrum des FC Arsenal wird es ein Testspiel gegen den 13-fachen englischen Meister geben. Für die Engländer ist es die Generalprobe für das Europa-League-Finale gegen Chelsea am 29. Mai.

Auf Arsenals Bitte soll alles geheim bleiben, deshalb findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Linzer sollen per Charterflugzeug eingeflogen werden. Die Infos über das Geheimspiel, sickerten am Sonntag in St. Pölten durch, wo der LASK mit 1:0 gewann.

(Heute Sport)