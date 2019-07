FC Barcelona ist zu pleite für Griezmann-Transfer

Wird das noch was mit Antoine Griezmann und dem FC Barcelona? Der französische Weltmeister hatte bereits im Mai seinen Abschied von Atletico Madrid verkündet, nun gibt es aber offenbar Probleme bei der Transfer-Abwicklung.

120 Millionen Euro, so einfach kann ein Transfer sein - das ist die Summe, die ein Verein an Atletico überweisen muss, um sich die Dienste von Stürmerstar Griezmann zu sichern. Ein Deal mit Barcelona wurde bereits als fix angenommen, doch nun kommen erschwerende Details ans Tageslicht.

Kredite als letzte Chance?

Die Katalanen sollen nämlich nicht das nötige "Kleingeld" haben, um den Transfer des 28-Jährigen zu stemmen. Dazu greift Barca anscheinend zu verzweifelten Maßnahmen. Wie die "Marca" berichtet, versucht der Verein diverse Banken um einen Kredit anzupumpen.

Atletico lehnte eine Ratenzahlung kategorisch ab, denn die "Rojiblanco" sind sauer, weil Barcelona während der laufenden Champions-League-K.o-Phase mit "Grizou" verhandelt hatte.

Für den FCB scheint der Deal so wichtig zu sein, dass sogar diverse Angestellte für den Monat Juni nicht rechtzeitig bezahlt worden sind. Bis zum Wochenende will Barca die Kohle auftreiben, damit Griezmann am Montag vorgestellt werden kann.

Was passiert mit Neymar?

Wenn man bedenkt, dass schon für Griezmann so ein finanzielles Theater veranstaltet wird, dann will man wahrscheinlich gar nicht wissen, was Barcelona alles anstellen muss, um die ebenfalls geplante Rückholaktion von Neymar von PSG durchzuziehen.

