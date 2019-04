Favre nach 2:4: "Größter Skandal im Fußball"

Strittiger Elfer und Doppel-Rot! Dortmund schießt sich nach der 2:4-Pleite im eigenen Stadion auf das Schiedsrichter-Team ein. Rivale Schalke stellte dem BVB ein Bein. Die Bayern können im Meisterkampf den Vorsprung am Sonntag (zu Gast in Nürnberg) auf vier Punkte ausbauen.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Mario Götze köpfte Dortmund mit 1:0 in Führung. Alles sah nach dem eingeplanten Dreier gegen einen krisengebeutelten Rivalen aus Gelsenkirchen aus. Bis Schiri Felix Zwayer in Minute 18 auf den Punkt zeigte. Daniel Caligiuri verwandelte den Elfmeter.

Die Entscheidung, die zum Strafstoß geführt hatte, sorgt nach Schlusspfiff aber für Aufregung. Der Grund: Zwayer hatte ursprünglich weiterspielen lassen. Dann bekam er aus dem Kölner Video-Raum das Signal, sah sich die Wiederholung an – dann erst die Entscheidung auf Elfmeter.

Der sonst so zurückhaltende Dortmund-Trainer Lucien Favre schäumte nach dem Abpfiff vor Wut: "Das habe ich noch nie erlebt. Es ist sehr, sehr schwer zu verdauen. Vor allem die Art und Weise. Ich will schon noch einmal über diese Handregel sprechen. Das ist so lächerlich! Das ist der größte Skandal seit Jahren!"

"Heutzutage ist der Fußball peu à peu so lächerlich. Die das erfunden haben, können nicht in einen Spiegel schauen. Sie haben keine Ahnung von Fußball! Sie wollen, dass die Spieler ihre Arme abschneiden? Es wäre schwer ohne Arme. Du hast kein Gleichgewicht. Du brauchst deine Arme. Das ist der größte Skandal im Fußball! Eine große Schande. Niemand weiß, wer diese Regel erfunden hat."

Alles zu Dortmunds verrückter 2:4-Niederlage gegen den Rivalen hier im Spielbericht:



Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)