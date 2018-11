Fellaini rasiert die kultige Wuschel-Mähne ganz ab

Der United-Hühne ist kaum wiederzuerkennen. Marouane Fellaini sagte seinem kultigen Look leb wohl und rasierte sich die Haare ab. Der Belgier ist seit vielen Jahren für seine voluminöse Wuschel-Frisur bekannt gewesen, ließ sich seine dunklen Haare auch mit blonden Strähnen verzieren, zelebrierte seine Mähne.

"Neues Jahr, neuer Look", schrieb er am Mittwoch auf Twitter und brachte die Plattform damit in Bewegung. Tausende Fans reagierten innerhalb kürzester Zeit auf den Tweet und die zugehörigen Fotos. Der Tenor: Die Fußball-Fans sind entsetzt. Fellaini hatte sich als Manchester-Joker mit unkonventionellem Spielstil und aufsehenerregenden Haarpracht den Ruf als Kult-Kicker erarbeitet.

Ohne sein Markenzeichen wirkt Fellaini nun geradezu nackt.

Mit "neues Jahr" meint Fellaini übrigens weder die Saison noch das Kalenderjahr. Der großgewachsene Mittelfeld-Kicker feiert im November seinen 31. Geburtstag.

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)