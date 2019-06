Fix! Austria holt einen neuen Linksverteidiger

Jetzt ist der Deal durch. Die Wiener Austria gab am Mittwoch die Verpflichtung des 27-jährigen Caner Cavlan bekannt. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei vom niederländischen Eredivisie-Klub Emmen an den Verteilerkreis, erhält einen bis 2022 laufenden Vertrag.

Cavlan gilt als offensivstark, erzielte in der abgelaufenen Saison vier Tore und bereitete sieben Treffer vor. Er soll den nach seiner Leihe nicht fest verpflichteten Chilenen Cristian Cuevas ersetzen.

"Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, jetzt bei der Austria zu spielen. Mein Gefühl war schon beim ersten Mal, als ich hier im Stadion war, sehr gut. Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer und dem Sportdirektor und glaube, dass wir eine großartige Saison spielen können", so der 27-jährige niederländisch-türkische Doppelstaatsbürger.

"Mit Cavlan ist es uns gelungen, einen spielstarken Linksverteidiger für uns zu gewinnen, der vor allem auch aufgrund seiner Offensiv-Qualitäten gut zu uns passt. Wir spüren seine positive Energie, mit der er das Kapitel Austria Wien in Angriff nimmt. Er hat uns mit seinen starken Leistungen in der Vorsaison und mit seiner positiven Mentalität in den persönlichen Gesprächen überzeugt. Er macht uns auf jeden Fall stärker", lobte Sportdirektor Ralf Muhr.

Besonders kurios: Bereits am 6. Juni hatte Cavlans Ex-Klub FC Emmen den Wechsel via Twitter verraten.

Cavlan ist nach Stephan Zwierschitz, Benedikt Pichler und Maudo Jarjue der vierte violette Neuzugang.

(wem)