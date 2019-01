Fix! Leipzig krallt sich den nächsten Salzburg-Star

Hannes Wolf wechselt von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. Das steht seit Mittwochnachmittag fest. Der ÖFB-Teamspieler hat bereits beim deutschen Bundesligisten unterschrieben und wird im kommenden Sommer übersiedeln. Im Frühjahr bleibt er den Salzburgern erhalten.

Das berichtet die "Krone". Nach Amadou Haidara ist Wolf der bereits zweite Bulle, der 2019 Stall-intern wechselt. Haidara spielt schon im Frühjahr für Leipzig. Die Route Salzburg-Leipzig hat inzwischen jahrelange Transfer-Tradition.

Ablöse: Für Wolf wird eine niedrige zweistellige Millionensumme fällig.

Das stößt in Salzburg beim eigenen Anhang auf wenig Verständnis. Schließlich will man sich nicht mit der Rolle als Ausbildungsverein der Deutschen abfinden. In der Europa-League-Gruppenphase schlug Salzburg Leipzig in beiden Schwesternduellen.

(Heute Sport)