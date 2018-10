Fix! Real Madrid feuert nach 1:5-Blamage Trainer

Am Sonntag kassierte Real Madrid eine 1:5-Pleite gegen Barcelona. Nach zehn Runden liegen die "Königlichen" in der Primera Division nur auf Rang neun, sieben Zähler hinter den Katalanen. Für die Ansprüche des Klubs ein Desaster.

Am Montag tagte das Präsidium und zog am späten Abend die Reißleine. Trainer Julen Lopetegui, der den Verein erst im Sommer von Zinedine Zidane übernommen hatte, wurde beurlaubt. In 14 Pflichtspielen fuhr der 52-Jährige lediglich sechs Siege und zwei Remis ein.

"Es besteht ein Missverhältnis"

Mit der Entlassung wolle man "die Dynamik der ersten Mannschaft verändern, da alle Saisonziele noch erreichbar sind", erklärte der Rekordmeister. "Es besteht ein Missverhältnis zwischen der Qualität des Personals, das mit acht Spielern für den Goldenen Ball nominiert ist – etwas, das in der Klubgeschichte noch nie passiert ist – und den bisherigen Ergebnissen."

Der Coach der zweiten Mannschaft, Santiago Hernan Solari, wird sich vorerst ums tägliche Geschäft kümmern. Wer Real zu alter Stärke führen soll, steht noch nicht fest. Zuletzt machten die Namen Jose Mourinho und Antonio Conte die Runde.

Das nächste Match bestreitet Real am Mittwoch im spanischen Cup auswärts gegen Melilla.

(red)