Fliegendes Klo verletzt Polizisten in Argentinien

Die Fußball-Gewalt in Argentinien hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Weil Ultras von Lionel Messis Heimatklub Newell's Old Boys einen Spielabbruch provozierten, musste die Polizei mit Wasserwerfern einschreiten. Dabei wurden die Beamten mit Feuerzeugen, Flaschen, Sitzbänken und sogar einem WC beworfen.

Ein Polizist bekam das fliegende Klo voll ins Gesicht und musste in den Katakomben ärztlich versorgt werden. In der Zwischenzeit versuchten seine Kollegen die wütenden Ultras in Rosario unter anderem auch mit Wasserwerfern zu bändigen.

Die Anhänger der Newell's Old Boys rasteten aus, weil eine Pokal-Blamage gegen einen Drittligisten drohte. Schon vor dem Anpfiff gab es Drohgesänge: "Wenn ihr nicht gewinnt, schicken wir euch ins Krankenhaus!"

Beim Klub aus Rosario - der gefährlichsten Stadt Argentiniens - lernte Lionel Messi das Kicken, ehe er nach Barcelona übersiedelte.

(pip)