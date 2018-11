Pogba konnte nicht auf's Klo und verpasst Flieger

Unmittelbar nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League über Juventus Turin hetzte Manchester United zum Flughafen, um mit einem Charter zurück auf die Insel zu fliegen. Nicht dabei war allerdings Paul Pogba.

Der ehemalige Juventus-Spieler hatte sich nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen feiern lassen, schrieb für einige Fans Autogramme. Danach wurde er zur Dopingkontrolle gelost. Und da lief es alles andere als flüssig. Erst nach mehreren ausgetrunkenen Wasserflaschen brachte Pogba die nötige Urinmenge zusammen.

Der 25-Jährige eilte danach mit einem Taxi zum Flughafen. Doch die Chartermaschine der "Red Devils" war bereits weg. Der Flieger musste den Zeitplan einhalten, deshalb wurde Pogba zurückgelassen.

Doch der Franzose hatte Glück. Nur eine Stunde später hob ein weiterer Charter-Flieger für Vereinsfunktionäre und Fans ab. Darin fand sich noch ein Plätzchen für Pogba, der so mitten in der Nacht in Manchester landete.

(Heute Sport)