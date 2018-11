Foda: "So haben wir den Aufstieg nicht verdient!"

Österreich hat den Gruppensieg in der UEFA Nations League verpasst. Mit einem 0:0 gegen Bosnien steht man fix auf Platz zwei. Das letzte Spiel gegen Nordirland hat keine Bedeutung mehr für die Platzierung. Wir haben die Stimmen aus dem Happel-Oval gesammelt.

"Wir waren im Passspiel zu ungenau, Bosnien war in der ersten Halbzeit aggressiver. Die zweite Hälfte war gut, da hatten wir auch unsere Chancen. Doch uns wollte das Tor nicht gelingen, daher heißt es 0:0. Wir hatten Probleme im Zentrum, deswegen musste ich in der Pause reagieren. Wir haben uns überlegt mit zwei Spitzen zu spielen, aber es wurde Arnautovic als Solo-Spitze. Wir haben gegen Ende einen Schlagabtausch geliefert. Aber wir können es viel besser und das war einfach zu wenig", analysierte Teamchef Franco Foda das 0:0 gegen Bosnien.

Foda: "Haben uns so kein Finale verdient!"

In der Offensive geht zurzeit nur sehr wenig. Mit einem Tor aus den letzten vier Spielen ist Foda natürlich nicht happy: "Wenn man keine Tore erzielt, wird man kein Spiel gewinnen. Es gibt für alles Gründe und Erklärungen, wir haben aber auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Jeder glaubt Bosnien ist Fallobst, die Zeiten sind vorbei! Unser Ziel war Platz eins, aber es war kein Muss. Wir hätten uns gern ein Endspiel gegen Nordirland gewünscht, aber das haben wir uns am Ende nicht verdient."

David Alaba konnte als Linksverteidiger keine großen Akzente setzen: "Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir nicht so da, wie wir das wollten. Es war schwierig ins Spiel zu kommen, Bosnien hat den Ball dann auch ganz gut gehalten. Sie sind auch in der Defensive gut gestanden, auch bei den Standards, wo wir uns sehr viel ausgerechnet haben. Es wollte nicht sein."

Pressing-Plan schlecht umgesetzt

Auch von Mittelfeldmann Peter Zulj ging keine große Gefahr aus: "Wir wollten viel mehr Pressing spielen, aber haben das nicht umgesetzt. Wir haben uns drei Punkte gewünscht, aber es hat nur für einen gereicht. Wir haben zu oft geschlafen, die Bosnier haben aber auch immer gut attackiert. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es sehr schlecht gemacht. Auch wenn es am Sonntag um nichts mehr geht, wollen wir gegen Nordirland gewinnen."

Sehr zufrieden hingegen zeigte sich Bosniens Teamchef Robert Prosinecki, der mit seiner Truppe den Aufstieg in die A-Liga fixierte: "Es war ein sehr schweres Spiel, aber am Ende war es ein verdientes Unentschieden. Wir haben echt Qualität und gute Spieler, das darf man nicht vergessen. Und viele junge Spieler rücken nach. So kommt es dann, dass man auch einmal neun Spiele nicht verliert."

(Heute Sport)